ABD’li sözcülerden olası Rojava operasyonuna ilişkin açıklama

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Türkiye’nin Rojava’ya yönelik yeni bir askeri operasyon başlatma ihtimali, ABD’de Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon sözcülerinin basın toplantılarında soruldu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, konuyla ilgili soru üzerine, “Açıkçası Suriye'de odak noktamızı ve Suriye’deki müttefikimiz Demokratik Suriye Güçleri’nin odak noktasını DAİŞ’e karşı savaş üzerinde tutmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kirby, “Biz bunun için oradayız. Orada olmamızın tek amacı bu. Türkiye'nin eylemleri hakkında spekülasyon yapamam ve yapmayacağım. Ama açıkçası kimseden koalisyon içindeki kabiliyetimizi saptıracak herhangi bir eylem görmek istemiyoruz. Bu koalisyon DAİŞ’in peşine düşmeye devam edecek ve Türkiye dahil hepimiz, DAİŞ’in büyümesini veya Suriye içinde daha etkin hale gelmemesini sağlama yönünde ortak bir çıkarı paylaşıyoruz” dedi.

“Bir kez daha söylüyorum Suriye'deki odak noktamız DAİŞ'le mücadele” diyen Kirby, Türkiye’nin desteklediği grupların koalisyonun operasyon alanına girmesini önlemek için olası güç kullanımı ihtimaline ilişkin bir soruya da “Amerika’nın Suriye'deki görevinin DAİŞ tehdidine odaklandığını” yineledi.

Pentagon Sözcüsü, DAİŞ’le mücadele etmek, örgütün Suriye'deki çabalarını engellemeye ve yenilgiye uğratmakta devam etmek için gereken her adımın atıldığından emin olmak istediklerini vurguladı.

PRICE: TÜM TARAFLARA ÇAĞRIDA BULUNDUK

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da günlük basın toplantısında benzer bir soru üzerine, “Tüm taraflara, yürürlükte olan ateşkes hatlarına saygı göstermeleri çağrısında bulunduk” ifadesini kullandı.

Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim ordusu ile Rusya’nın operasyonlarını yoğunlaştırdığı ve son zamanlarda Rojava’ya yönelik saldırıların arttığı bir dönemde Washington ile Moskova’yla diyalog kapılarını zorlayan Ankara, operasyon sinyali verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSK’nın kontrolünde yer alan Tel Rifat’ta iki özel harekat polisinin düzenlenen füze saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından, “Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız” açıklamasında bulunmuştu.

Erdoğan’ın söz konusu açıklamalarının ardından olası operasyon için ABD ve Rusya’dan destek istediği, bunun için ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmek üzere diplomatik arayışlara girdiği değerlendirmeleri yapılmıştı.