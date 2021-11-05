Kürt sanatçılar Uluslararası Sanat Sergisi’nde buluştu

İSTANBUL (K24)

Uluslararası Sanat Sergisi, farklı ülkelerden yüzlerce sanatçının katılımıyla İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda başladı.

Pek çok Kürt sanatçı, 3 - 7 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan sergiye eserleriyle katıldı.

Sanatçılar Kürtlerin kültür ve deneyimlerini sanat aracılığıyla sergiledi.

Yurtdışında yaşayan Kürt sanatçıların her biri, eserleriyle kendi toplumunun ve dünyanın sorunlarına dikkat çekiyor.

Bu sanatçılardan biri, yaklaşık 30 yıldır Norveç’te yaşayan Orta Anadolu Kürtlerinden Hakan Yaşar.

K24’e konuşan Hakan Yaşar, İstanbul’daki serginin ardından Diyarbakır’a giderek, kentte sergi açacağını söyledi.

“Şu ana kadar Diyarbakır’ı hiç görmedim. Ata yurduma giderek, toprağını öpmek istiyorum” diyen Yaşar, figüratif çalışmalar yaptığını belirtti.

Eserlerinde hem Norveç kültürünün hem de Kürtlerin melankolisinin bulunduğunu kaydeden Yaşar, “Kürtlerin tarihine tüm kalbimle bakmak istiyorum” şeklinde konuştu.

EKİNEK: SÜLEYMANİYE’DE SERGİ AÇMAK İSTİYORUM

Sergiye katılan Vanlı ressam Haydar Ekinek ise çiviyle kazıyarak üç boyutlu resim tekniğini kullanan bir ressam olduğunu söyledi.

K24’e konuşan Ekinek, kullandığı teknikle birçok ülkede sergilere katıldığını belirterek, eserlerinde kadınların yaşadığı zorlukları anlatmaya çalıştığını ifade eti.

İngiltere, Norveç ve Avustralya’da sergiler açtığını kaydeden Haydar Ekinek, “Süleymaniye’de de sergi açmak için ilgili mercilere başvurdum. Orada da bir sergi açmak istiyorum” diye konuştu.

KAHRAMAN: 4 RESİMLE KATILIYORUM

Sergiye katılan bir diğer Kürt sanatçı da Maşallah Bilge Kahraman.

K24’e konuşan Bilge, 7 yıldır resim yaptığını ve ressam Haydar Ekinek’le birlikte çalıştığını söyledi.

Kahraman, sergiye katılmaktan dolayı mutlu olduğunu vurguladı.