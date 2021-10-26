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KDP heyeti ile Sadr Hareketi bir araya geldi

10 Ekim’de yapılan Irak seçimlerinde başarı elde KDP ve Sadr Hareketi’nin yetkilileri Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir araye geldi.
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kürdistan Irak Seçimleri 2021 KDP Sadr Hareketi görüşme

ERBİL (K24

Hoşyar Zebari başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) heyeti, Iraklı siyasi taraflarla temaslarda bulunmak üzere Bağdat’a gitti.

KDP heyeti ilk olarak Şii lider Mukteda es-Sadr’a bağlı Sadr Hareketi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede 10 Ekim’de yapılan Irak seçimlerinin sonuçları ve hükümeti kurma çalışmaları ele alındı.

Irak Yüksek Seçim Komisyonu’nun açıkladı sonuçları henüz Federal Mahkeme tarafından onaylanmamasına rağmen hem kazanan partiler hem kaybeden partiler en büyük parlamento bloğunu oluşturmak için yeterli sandalye sayısına ulaşmaya çalışıyor.

PARTİ OLARAK KDP, KOALİSYON OLARAK SADR GRUBU BİRİNCİ OLDU

10 Ekim’de yapılan Irak seçimlerini parti olarak 33 sandalye kazana KDP ile 73 sandalye kazanan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a bağlı grup kazandı.

Eski başbakanlardan Nuri Maliki’nin Kanun Devleti Koalisyonu da oylarını artırarak 37 sandalye elde etti.

İran’a yakın Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu ise seçimlerde kan kaybetti ve sadece 14 milletvekili çıkarabildi. Oyları düşen eski başbakanlardan Haydar Abadi ve Şii siyasi ve dini lider Ammar Hekim’in oluşturduğu Ulusal Devlet Gücü Koalisyonu da 4 sandalyede kaldı.

Eski Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi’nin Takaddum (İlerleyiş) Partisi ise Sünni bölgelerdeki oyların çoğunu alarak parlamentoya 38 milletvekili gönderdi. Sünni siyasetçi Hamis Hançer’in Azim Koalisyonu da 20 sandalye kazandı.

 

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