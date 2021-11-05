KYB Politbürosu’ndan Lahor Cengi’nin ihraç edilmesine onay

ERBİL (K24)

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) resmi medyası, KYB Politbürosu’nun Eş Başkan Bafil Talabani’nin kararlarını onayladığını duyurdu.

Bafil Talabani tarafından alınan kararla, Lahor Şeyh Cengi ile Ala Talabani, Şadman Mela Hasan ve Jinu Mihemed partiden ihraç edilirken, Aras Cengi’nin parti üyeliği 6 aylığına askıya alınmıştı.

KYB’nin resmi medyasında yer alan açıklamada söz konusu kararların oy çokluğuyla onaylandığı ve itiraz süreci tamamlandıktan sonra gerekli işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.

Bafil Talabani, kısa bir süre önce Lahor Cengi tarafından zehirlendiğini ve buna dair elinde belgelerin olduğunu açıklamıştı.

KYB’nin en önemli isimlerinden Mela Bahtiyar ve parti yetkililerinden bazıları da geçtiğimiz günlerde zehirlenmişti. Bahtiyar, Almanya'da tedavi altına alınmıştı.