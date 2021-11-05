'Kürdistan' paylaşımı yapan akademisyen görevinden uzaklaştırıldı

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Sosyal medyada yaptığı “Şoreşa Îlonê hemû Kurdan pîroz be, Bijî Kurdistan” (Eylül Devrimi tüm Kürtlere kutlu olsun. Yaşasın Kürdistan) paylaşımı gerekçesiyle rektörlük tarafından açığa alınan Fırat Üniversitesi araştırma görevlisi Hifzullah Kutum bugün gözaltına alındı.

Konu ile ilgili Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medyadaki paylaşımları ile terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen araştırma görevlisi, Rektörlüğümüzce açığa alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bahse konu kişi ile ilgili ayrıca adli makamlara da suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

Kutum halen gözaltında tutuluyor.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle Kutum hakkında açılan soruşturmada uyarı cezası verildi. Bu cezaya yaptığı itiraz, Dekan Vekili Prof. Dr. Kenan Peker tarafından reddedildi.

Yaptığı paylaşımlar nedeniyle savunması istenen Kutum’a, paylaşımı ne amaçla yaptığı ve görselde yer alan ifadenin “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin toprak bütünlüğüne ve sınır güvenliğine yönelik bir tehdit/kasıt içerip içermediği” soruldu. Kutum savunmasında, “Türkiye Cumhuriyeti ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasında gerçekleşen resmi temaslarda, görselde yer alan Kürdistan ifadesinin ve bayrağının kullanıldığını” söyledi.

Kutum ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkan Mesud Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani’yle olan resmi temaslardaki verilen karelerde yer alan Kürdistan ifadesi ve Kürdistan bayrağının kullanıldığını belirtti.