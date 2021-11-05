Litvanya göçmen akınını durdurmak için çelik duvar inşa ediyor

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Belarus’tan Avrupa Birliği ülkelerine geçmek için Polonya-Litvanya’daki sık ormanlık ile bataklıkları kullanan mülteciler açlık ve soğukla karşı karşıya bırakılıyor.

Başta Kürdistan Bölgesi, Irak, Afganistan ve Suriye olmak üzere AB'ye ulaşmaya çalışan göçmenlerin durumu insan hakları örgütlerinin dikkatini çekiyor.

Alman yetkililer, yılın başından itibaren 6 bin 100’den fazla göçmenin Polonya üzerinden Almanya’ya geçtiğini bildirdi.

Almanya, göçmen akınını önlemek için son zamanlarda Polonya sınırındaki kontrolleri sıkılaştırdı.

Bu arada Avrupa Birliği, Belarus'u göçmenleri birliğe karşı bir baskı yöntemi olarak kullanarak, Polonya, Litvanya ve Letonya'ya girmeye "teşvik etmekle" suçluyor.

Minsk yönetimi bu iddiayı defalarca reddetmesine rağmen, Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, AB yaptırımları nedeniyle ekonomik zorluk çeken ülkesinin bundan böyle göçmenleri durdurmayacağını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından harekete geçen üç AB üyesi ülkeden Litvanya geçen hafta sınırlarına çelik duvar inşaatına başladığını açıkladı.

Şu anda neredeyse 3 buçuk metrelik duvarın üzerine yarım metrelik dikenli tel konulma işleminin sürdüğü belirtildi.

Litvanya, Eylül 2022'ye kadar duvarın 500 kilometresini inşa etmek için bütçesinden 152 milyon euro ayırdı.

Ağustos ayına kadar Belarus'tan Litvanya'ya 4 bini aşkın göçmen giriş yapmıştı. Sınır güçleri ise bu ağustostan beri 5 bin 600 göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini açıkladı.