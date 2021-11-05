NASA’dan bir ilk: Uzay aracı asteroitle çarpışmak için gönderiliyor

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Bu hafta bir asteroitin farkedilmeden dünyayı teğet geçmesinin ardından NASA 24 Kasım'da, asteroitle çarpışmak için tasarlanmış ilk uzay aracını fırlatacak ve olası bir çarpışmayı önleyecek teknolojiyi test edecek.

Double Asteroid Redirection Test (DART) görevi, iki asteroit sistemi Didymos'un daha küçük asteroidine çarpmak ve yörüngesini kinetik etki yoluyla değiştirmek için ayarlandı.

Dimporphos olarak bilinen küçük asteroidin çapı yaklaşık 160 metre, daha büyük olanı ise yaklaşık 780 metre.

Dimorphos'tan yüzlerce kat küçük DART göktaşını saatte 24 bin kilometre hızla vuracaktır.

Bununla birlikte, çarpışma asteroiti tamamen yok etmeyi değil, DART koordinasyon lideri Nancy Chabot'a göre yörüngesini bir derece içinde hafifçe değiştirmeyi amaçlıyor.

DART, ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden bir SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.