alexa script
Yaşam

NASA’dan bir ilk: Uzay aracı asteroitle çarpışmak için gönderiliyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), asteroitlerden dünyayı korumak amacıyla ilk kez uzay aracını dünya yörüngesine yakın bir asteroidle çarpışması için fırlatacak.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya NASA uzay aracı asteroit çarpışma

HABER MERKEZİ

Bu hafta bir asteroitin farkedilmeden dünyayı teğet geçmesinin ardından NASA 24 Kasım'da, asteroitle çarpışmak için tasarlanmış ilk uzay aracını fırlatacak ve olası bir çarpışmayı önleyecek teknolojiyi test edecek.

Double Asteroid Redirection Test (DART) görevi, iki asteroit sistemi Didymos'un daha küçük asteroidine çarpmak ve yörüngesini kinetik etki yoluyla değiştirmek için ayarlandı.

Dimporphos olarak bilinen küçük asteroidin çapı yaklaşık 160 metre, daha büyük olanı ise yaklaşık 780 metre.

Dimorphos'tan yüzlerce kat küçük DART göktaşını saatte 24 bin kilometre hızla vuracaktır.

Bununla birlikte, çarpışma asteroiti tamamen yok etmeyi değil, DART koordinasyon lideri Nancy Chabot'a göre yörüngesini bir derece içinde hafifçe değiştirmeyi amaçlıyor.

DART, ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden bir SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv