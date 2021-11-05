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Sağlık

ABD'de salgın: 1128 ölüm, 82 bin 263 vaka

ABD'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 1128 artışla 751 bin 559’a yükseldi.
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ABD coronavirüs ABD vaka

HABER MERKEZİ

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 82 bin 263 artışla 46 milyon 335 bin 944’e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1128 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam ölü sayısı 751 bin 559’a yükseldi.

California 4 milyon 949 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 254 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 690 binden fazla vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 72,3 binle ilk sırada bulunuyor, bu rakam Teksas'ta 71 bini, Florida'da 59 bini geçti.

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 78,4’üne en az bir doz, yüzde 68,1’ine ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 11,1’ine ise takviye dozu yapıldı.

Ülkede 222,5 milyondan fazla kişiye ilk doz, 193,2 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 21,4 milyondan fazla kişiye ise takviye dozu aşı yapıldı.

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