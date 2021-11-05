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Politika

Bağdat’ta güvenlik güçleriyle seçim sonuçlarını protesto edenler arasında arbede

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Yeşil Bölge önünde toplanarak, seçim sonuçlarına itiraz eden yüzlerce kişi ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.
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Irak Bağdat Yeşil Bölge seçim Protesto Fetih Koalisyonu

HABER MERKEZİ

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Yeşil Bölge önünde toplanarak, seçim sonuçlarına itiraz eden yüzlerce kişi ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Göstericiler, Yeşil Bölge’nin kapıları önünde toplanarak içeri girmeye çalıştı. Güvenlik güçleri Yeşil Bölge'ye çıkan yolları kapattı.

Güvenlik güçleri ise eylemcilerin dağılması için göz yaşartıcı gaz kullandı ve havaya ateş açtı. Bir grup gösterici de askeri araçlara taşlarla saldırdı.

Irak Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 125 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve bunlardan 27’sinin Haşdi Şabi taraftarı olduğu bildirildi.

Açıklamada, Bağdat’taki hastanelere sevk edilen yaralıların yarasının kurşundan kaynaklanmadığı belirtildi.

Irak’ta 10 Ekim’de yapılan genel seçimlerde İran’a yakın Fetih Koalisyonu 14 sandalyede kalınca seçim sonuçlarına itiraz etti. Koalisyon ve Şii milis destekçileri de günlerdir Yeşil Bölge önünde oturma eylemi düzenliyor.

 

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