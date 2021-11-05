Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19: Son 24 saatte 11 can kaybı
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 11 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 7 bin 239 Covid-19 testi yapılırken, 657 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 1052 kişi sağlığına kavuşurken, 11 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 388 bin 865 Covid-19 testi yapılırken, 364 bin 909 kişide virüs tespit edildi.
Şimdiye kadar 348 bin 258 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 518 kişi yaşamını yitirdi.
10 bin 133 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.