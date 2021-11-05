Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19: Son 24 saatte 11 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 11 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 7 bin 239 Covid-19 testi yapılırken, 657 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1052 kişi sağlığına kavuşurken, 11 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 388 bin 865 Covid-19 testi yapılırken, 364 bin 909 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 348 bin 258 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 518 kişi yaşamını yitirdi.

10 bin 133 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.