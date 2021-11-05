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Yaşam

Fransa'da kuş gribi alarmı

Fransa'da kuş gribi alarm durumunun "yüksek" seviyeye çıkartıldığı gerekçesiyle ülkede kümes hayvanlarına ilişkin gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.
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avrupa Fransa kuş giribi alarm

HABER MERKEZİ

Fransa'da Resmi gazetede yayımlanan kararda, Avrupa'da kuş gribi durumunun kötüleşmesi üzerine Fransa'da, kümes hayvanlarının karantinaya alınması gerektiği belirtildi. 

Ülkede kuş gribi alarm durumu "yüksek" seviyeye çıkartıldı.

Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa'da yıl başından bu yana 130 kuş gribi vakasının tespit edildiği, bu nedenle alarm durumunun "yüksek" seviyeye çıkartılmak zorunda kalındığı anlatıldı.

Açıklamada, kümes hayvanlarına ilişkin gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.

Fransa'da 10 Eylül'de kuş gribi alarm durumu "önemsiz"den "orta" seviyeye yükseltilmişti.

Ülkede geçen yıl kasım ayından mayısa kadar devam eden 500'den fazla kuş gribi vakasında 3,5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmek zorunda kalınmıştı.

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