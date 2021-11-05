Politika

Barış ve Özgürlük Cephesi heyeti Lavrov’la bir araya geldi

Barış ve Özgürlük Cephesi Başkanı Ahmet el Cerba, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Putin'in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov'la görüştü.
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kürdistan Mihail Bogdanov Sergey Lavrov Siud Mela

ERBİL (K24)

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış ve Özgürlük Cephesi Başkanı Ahmet el Cerba, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Siud Mela ve Demokratik Asuri Derneği Başkanı Davud Davud'un Lavrov ile bir araya geldiği bildirildi.

Suriye’deki durumun ele alındığı görüşmede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca ülkede istikrarın sağlanması gerektiğine dikkat çekildiği belirtildi. 

Açıklamada, Rusya’nın Suriye Arap Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği desteği yenilediği kaydedildi.  

Görüşmede ayrıca, Suriye’deki insani durumu iyileştirmenin yanı sıra, savaş bittikten sonra ülkenin yeniden toparlanması için uluslararası toplumun yardımına ihtiyaç olduğu vurgusu yapıldı.  

Barış ve Özgürlük Cephesi Başkanı Ahmet el Cerba ve beraberindeki ENKS Başkanı Suid Mela ile Süryani Demokratik Örgütü Başkanı Davud Davud’tan oluşan heyet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov ile de bir araya geldi.

Barış ve Özgürlük Cephesi, 28 Temmuz’da Rojava’nın Kamışlo kentinde ENKS’nin girişimiyle Asuri Demokratik Örgütü ve El-Ğad Hareketi’yle birlikte ilan edildi.

Barış ve Özgürlük Cephesi, siyasi bir hareket olup, Suriye’deki adem-i merkeziyetçi sitemi savunan oluşumlar arasındaki ittifaklarda rol almaktadır.

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