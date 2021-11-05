Diyarbakır'da Mezopotamya Kuyumculuk Fuarı açıldı

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır'da Mezopotamya Kuyumculuk, Kuyum Makineleri ve Franchise Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Start Fuarcılık tarafından Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılışı yapılan fuar, 8 Kasım'a kadar kuyumculuk ve mücevher alanında üretici, ihracatçı ile franchise veren firmaları buluşturacak.

Fuarın açılış programında bir konuşma yapan Start Fuarcılık Genel Müdürü Ozan Öztürk, fuarların öneminin giderek arttığını ve Mezopotamya Kuyumculuk Fuarı'nın her yıl Diyarbakır'da düzenleneceğini söyledi.

K24’e konuşan altın satıcısı Serdar Ay, altın satışlarının pazarlanması için fuarın önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Dünyanın birçok yerinde bu tür fuarlara katılıyoruz. Frankfurt, Münih, Stockholm, Diyarbakır, İstanbul ve daha bir çok ülkede fuarlara katılıyoruz. Ayrıca böyle fuarlar Erbil ve Kerkük’te de düzenlenirse onlara da katılırız. Katılmamızın sebebi ürünlerimizin tanıtımını yapmak. Bu şekilde ticaret ve ekonomi ilişkileri bağlantıları kuruluyor. Diyarbakır'da ürettiğimiz ürünler için gerekli tüm bağlantılar fuar sayesinde yapılıyor."

Kürdistan Bölgesi’nde de yaklaşık 40 kişilik bir heyet, Diyarbakır’daki fuara katıldı.

Heyet, gelecekte altın alışverişinden haberdar olmak için fuarların önemli roller üstlendiğine dikkat çekti.

K24’e konuşan kuyumcu Serdar Ebu Ahmed, teknoloji sayesinde her yıl yeni şeylerin ortaya çıktığını ifade ederek, “Biz de merak ediyoruz, yeni şeyler neler, neler üretiliyor, hangi modeller var? Onun için her yıl yeni modeller çıkıyor, yenilikler yapılıyor. Ayrıca takı modellerinin yanı sıra yeni ve gelişmiş makineleri de görüyoruz. Biz de bu gelişmeleri görüyoruz ve kendimiz için Kürdistan Bölgesi’ne götürüyoruz” dedi.

Kürdistan Bölgesi’nden gelen bir başka altın satıcısı Ali Hîro ise şunları söyledi:

“Kürdistan Bölgesi’nde yaklaşık 35-40 kişi geldik. Hepimiz de kuyumcuyuz. Burada yeni modeller ve stiller gördük. Çok sayıda farklı modeller var ve bu tur fuarlar altın tanıtımı için çok önemli. Böyle fuarlarla Kürdistan Bölgesi’nin burayla ekonomi bağlantıları kuruluyor.”