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Politika

Germeser’de DAİŞ’ten Peşmerge’ye saldırı

Peşmerge Bakanlığı, terör örgütü DAİŞ mensuplarının Germeser’de Peşmerge güçlerine saldırdığını açıkladı.
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kürdistan Kifri DAİŞ Germesir Peşmerge

GERMESİR (K24)

Peşmerge Bakanlığı, terör örgütü DAİŞ mensuplarının Germeser’de Peşmerge güçlerine saldırdığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, akşam saat 20.00 sıralarında DAİŞ’lilerin Peşmerge Bakanlığı’na bağlı 9’uncu Piyade Birliğinin noktasına saldırdığı bildirildi.

Germeser-Kifri’deki saldırının Peşmerge tarafından hızlı bir şekilde püskürtüldüğü kaydedilirken, herhangi bir kaybın yaşanmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki güvenlik boşluğunun olduğu bölgeler dolayısıyla DAİŞ’lilerin defalarca saldırı girişimin olduğu hatırlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde K24’e konuşan Germeser’deki Peşmerge güçlerinin komutanı Ahmed Muhammed, DAİŞ’in bazı hücrelerini aktif hale getirdiği bilgisinin kendilerine ulaştığını belirtmişti.

 

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