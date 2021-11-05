Germesir’de DAİŞ’ten Peşmerge’ye saldırı

GERMESİR (K24)

Peşmerge Bakanlığı, terör örgütü DAİŞ mensuplarının Germesir’de Peşmerge güçlerine saldırdığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, akşam saat 20:00 sularında DAİŞ’lilerin Peşmerge Bakanlığı’na bağlı 9’uncu Piyade Birliğinin noktasına saldırdığı bildirildi.

Germesir-Kifri’deki saldırının Peşmerge tarafından hızlı bir şekilde püskürtüldüğü kaydedilirken, herhangi bir kaybın yaşanmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki güvenlik boşluğunun olduğu bölgeler dolayısıyla DAİŞ’lilerin defalarca saldırı girişimin olduğu hatırlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde K24’e konuşan Germesir’deki Peşmerge güçlerinin komutanı Ahmed Muhammed, DAİŞ’in bazı hücrelerini aktif hale getirdiği bilgisinin kendilerine ulaştığını belirtmişti.