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Politika

Pentagon: Rusya’nın eylemleri ABD’yi çok rahatsız edecek

Pentagon Sözcüsü Kirby, “Daha önce de söylediğimiz gibi, Rusya’nın her türlü gerilimi tırmandıran veya saldırgan eylemleri ABD’yi çok rahatsız edecek” dedi.
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ABD Pentagon John Kirby Rusya Ukrayna

HABER MERKEZİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, düzenlediği günlük basın toplantısında Rusya-Ukrayna sınırındaki gelişmeler hakkında açıklamada bulundu.

Kirby, “Rusya’nın Ukrayna yakınlarındaki olağan dışı askeri faaliyetlerini izlemeye ve gözlemlemeye devam ediyoruz. Bu konuda, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla istişarelere de devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

“Daha önce de söylediğimiz gibi, Rusya’nın her türlü gerilimi tırmandıran veya saldırgan eylemleri ABD’yi çok rahatsız edecek” diyen Pentagon Sözcüsü, hangi olağandışı eylemlerden bahsettiğini belirtmeyi reddetti.

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