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CNN editörlerinin seçtiği “Avrupa’nın en güzel” kasabaları listesinde tarihi, mimari, kültürel ve coğrafik öğeler öne çıkıyor.

İşte Avrupa’nın en güzel kasabaları listesi:

GIETHOORN - HOLLANDA

Giethoorn, İtalya'nın Venedik kentini andıran kanalları, düzenli yerleşimi, minik köprüleri ve çiftlik evleriyle kusursuz köy.

Amsterdam’dan iki veya üç trenle gidebileceğiniz Giethoorn, seyahat rotanızda olması gereken yerlerden.

Kasabanın sakin kanallarında teknelerle gezinebilir, nehrin kenarında yürüyüş yapabilirsiniz.

GUIMARAES - PORTEKİZ

Guimaraes, Portekiz’in 12. yüzyıldaki ilk başkenti ve tarihi en iyi korunmuş yeri.

Sakin ve huzurlu sokakları, manastırları, büyük eski sarayları ve UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilen tarihi yerleriyle görmeniz gereken yerlerden.

ROSCOFF - FRANSA

Roscoff, Fransa'nın en sevimli şehirlerinden biri.

Manş Denizi ile çevrili yarımada üzerinde inşa edilen Roscoff, küçük ve gösterişli dekore edilen evlerle dolu bir kasaba.

Hem bir liman hem de bir sahil beldesi olan bu belde görenleri kendine hayran bırakıyor.

ANGHIARI - İTALYA

İtalya'nın Toskana bölgesine bağlı Anghiari orta çağ köyü, tarihi, dar ve sakin sokaklarıyla öne çıkıyor

Ünlü Anghiari savaşı ile bilinen bölge İtalya’nın en güzel köylerinden biri.

Evlerin çiçekle süslenmiş giriş ve balkonları da bölgeye ayrı bir samimiyet katıyor.

NAFPLION - YUNANİSTAN

Atina'nın güneyinde yer alan Nafplio Yunanistan'ın ilk başkenti ve en romantik şehirleri arasında sayılıyor.

Taş sokakları, çinili çatıları ve her yerlerden fışkıran rengarenk çiçekleri ile sizi kendisine çeken bir yer.

Nafplion gözalıcı sahili, kafe ve restoranlarıyla tam bir yaz rotası.

MOSTAR - BOSNA-HERSEK

Neretva Nehri'nin kıyısında yer alan Mostar, Hersek'in en büyük şehri ve başkenti.

Şehre ismini veren ünlü Mostar Köprüsü de gözalıcı mimarisi ve tarihiyle ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken yerlerden.

Mostar’ı tam ortadan bölen köprü Neretva Nehri’nin eski yapılarından.

MAZARA DEL VALLO - İTALYA

Mazara del Vallo İtalya’nın Sicilya adasının güneybatısında bulunan, Norman istilasından kalma surlarla çevrili ve nispeten iyi korunmuş tarihsel merkeze sahip bir yer.

Şehrin yakınlarındaki doğal güzellikleri korumak için kurulan özel doğa koruma alanları, bölgesel doğa parkları ve Mazaro Nehri ağzında kurulan liman şehri en güzel rotalar arasında yerini alıyor.

CLOVELLY - İNGİLTERE

İngiltere'nin Devon şehrinin Torridge bölgesinde bir liman köyü.

Dik, trafiğe kapalı Arnavut kaldırımlı ana caddesi ve kanal manzarasıyla da çok sayıda turist çekiyor.

DINKELSBÜHL - ALMANYA

Dinkelsbühl, Almanya'nın güneyindeki Orta Frankonya'da tarihi bir kasaba.

Orta büyüklükteki kasaba sakin, huzurlu ve rahat gezmeye elverişli.

Dinkelsbuhl, gotik kiliseleri, mağazaları ve sanatçı stüdyolarıyla hem tarih hem de sanat adına birçok zenginliğe sahip.

KORCULA - HIRVATİSTAN

Korcula adası Dubrovnik’in kuzeyinde Peljesac yarımadasının hemen karşısında yer alıyor.

Küçük orta çağ şehri, harika balıkçı köyleri, muhteşem koyları, plajları, üzüm bağları ve zeytinlikleri ünlü.

Surların içinde kalan tarihi şehir, labirent sokakları, kemerli köprüleri, kiliseleri ve saraylarıyla da adeta minyatür bir Dubrovnik.

KENMARE - İRLANDA

Kenmare, İrlanda’nın Kerry bölgesinin güneyinde yer alan küçük bir kasaba.

Popüler turizm merkezlerinden olan bölgedeki işletmelerin birçoğu da turistlere hitap ediyor.

Kasaba tarihsel, kültürel ve çevresel olarak Avrupa’daki özgünlüğü korumuş durumda.

PIRAN - SLOVENYA

Slovenya'nın Adriyatik Denizi kıyısında, Piran Körfezi'nin güneybatısında bulunan Piran, Orta çağ mimarisinin zengin kültürel mirasını gösteren adeta bir açık hava müzesi.

Piran seyahatinde doğa tutkunları için nefes kesen deniz manzaraları da bolca var.

Özellikle Tartinijev Trg ve Piran Limanı sizi hüsrana uğratmayacak.

REINE - NORVEÇ

Çoğu gezgin tarafından dünyanın en güzel köyü olarak tanımlanan Reine, Kuzey Kutup Dairesi’nin üstündeki Moskenesoya Adası üzerine kurulu küçük bir kasaba.

Reine’de halk, granit tepelere yaslanan kırmızı ve beyaz renkli kulübelerde kalıyor.

Gezginlerin kamp yapabiliyor ya da balıkçı kabinlerinde konaklayabiliyor.

Doğaseverler ve fotoğrafçılar Kuzey Işıkları’nın görmek için yaz kış Reine köyüne akın ediyor.