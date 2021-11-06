DAİŞ Haşdi Şabi’ye saldırdı

ERBİL (K24)

Irak medyasına konuşan Duceyl Kaymakamı Abdülaziz Feze, terör örgütü DAİŞ mensuplarının Selahaddin vilayetinin güneyindeki Seyyid Kharib bölgesinde saldırı düzenlediğini kaydetti.

Abdülaziz Feze, söz konusu saldırının Asaib Ehli Hak adlı milis grubunun üssüne gerçekleştiği bilgisini verdi.

Feze’nin aktardığına göre saldırı sonucu 1 milis hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Bu arada Anbar vilayetinin Rutbe ilçesi yakınlarında DAİŞ’e düzenlenen operasyonda 1 örgüt mensubunun yakalandığı bildirildi.

Terör örgütü DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Irak'ın DAİŞ'ten temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.