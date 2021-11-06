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Politika

Urfa’da 2 bin 460 sikke ele geçirildi

Urfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 2 bin 460 sikke ele geçirildi
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kürdistan Urfa tarihi eserler

HABER MERKEZİ

Urfa’da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "tarihi eser kaçakçılığı" çalışmaları kapsamında ilçedeki bir adreste tarihi eser bulunduğu belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonda, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 460 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. (Kaynak: AA)

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