Festivalde izdiham: 8 ölü, 300 yaralı

ABD'nin Houston kentinde düzenlenen Astroworld Festivali'nin açılış gecesinde binlerce kişi, rapçi Travis Scott'ı dinlemek için festival alanına akın etti.

Amerikan basınına göre yetkililer, kalabalığın sahnenin önüne doğru 'sıkıştırıldığını' ve panik yaşandığını belirtti ancak festival alanının kontrol noktasında izdiham yaşandığı yönünde iddialar da var.

Bazı kaynaklarda yaralananlar arasında 10'lu yaşlarında çocukların da bulunduğu belirtilirken en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 300 dolayında kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Olayla ilgili Twitter'dan görüntü paylaşan muhabir Mycah Hatfield, "NRG Park'taki Astroworld Festivaline vardığımızda izdiham çıktı. Yüzlerce kişi, kontrol noktasını atlayarak VIP güvenlik girişe akın etti. Yaşanan arbedede insanlar ezildi. Bazıları gözaltına alındı" dedi.

Olay nedeniyle festivalin ikinci günü etkinlikleri iptal edildi.

As we were arriving to the Astroworld Festival at NRG Park right at 2:00, a stampede burst through the gates. Hundreds of people destroyed the VIP security entrance, bypassing the checkpoint. People were trampled. Some were detained.



(Excuse any language you may hear) pic.twitter.com/d0m2rjqAAk