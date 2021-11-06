Yaşam

Festivalde izdiham: 8 ölü, 300 yaralı

ABD’de bir müzik festivalinin açılış gecesinde çıkan izdihamda 8 kişi öldü, 300’e yakın kişi yaralandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD
ABD
ABD ABD izdiham Konser

HABER MERKEZİ

ABD'nin Houston kentinde düzenlenen Astroworld Festivali'nin açılış gecesinde  binlerce kişi, rapçi Travis Scott'ı dinlemek için festival alanına akın etti.

Amerikan basınına göre yetkililer, kalabalığın sahnenin önüne doğru 'sıkıştırıldığını' ve panik yaşandığını belirtti ancak festival alanının kontrol noktasında izdiham yaşandığı yönünde iddialar da var.

Bazı kaynaklarda yaralananlar arasında 10'lu yaşlarında çocukların da bulunduğu belirtilirken en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 300 dolayında kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Olayla ilgili Twitter'dan görüntü paylaşan muhabir Mycah Hatfield, "NRG Park'taki Astroworld Festivaline vardığımızda izdiham çıktı. Yüzlerce kişi, kontrol noktasını atlayarak VIP güvenlik girişe akın etti. Yaşanan arbedede insanlar ezildi. Bazıları gözaltına alındı" dedi.

Olay nedeniyle festivalin ikinci günü etkinlikleri iptal edildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv