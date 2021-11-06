Irak, Kürdistan Bölgesi ile ilgili anayasa maddelerini uygulamıyor

ERBİL (K24)

Irak hükümetinin şu ana kadar Kürdistan Bölgesi’yle ilgili anayasanın 50 maddesini uygulamazken, başta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) olmak üzere Kürt partileri bu maddelerde ısrarcı.

Konuyla ilgili K24’e konuşan Anayasa Uzmanı Nasir Xefur, “Bizim için en önemli şey, petrol ile gaz yasasının askıya alınmasına rağmen uygulanmayan 140. Maddedir. Kürdistan Bölgesi'nin bütçe yasası hiçbir zaman olduğu gibi uygulanmadı” dedi.

10 Ekim’deki Irak seçimlerinde KDP’den seçilen Sebah Subhi de K24’e yaptığı değerlendirmede, “Müzakere halindeyiz. Anayasasının bu maddeleri üzerinde diplomatik çalışmalar yapmalıyız. Değiştirilmesi ve mevcut gerçekliğe göre uygun hale getirilmesi gereken bazı maddeler var” şeklinde konuştu.

Yapılan değerlendirmelere göre tüm maddelerin kısa sürede uygulanmasının zor olabileceği ancak KDP ve diğer siyasi partilerin girişimleri sayesinde maddelerin hayata geçirilmesi hızlandırılabilir.

Ayrıca Bağdat yönetimi 140. Maddeyi halen uygulamaya yanaşmıyor.

140’INCI MADDE NEDİR?

Irak Anayasası’nın 140’ıncı maddesi, devrik diktatör Saddam Hüseyin liderliğindeki Baas yönetimi döneminde, Araplaştırma politikası çerçevesinde demografisi değiştirilen Kürdistani bölgeleri kapsıyor.

Bu bölgelerdeki Kürtler zorla göç ettirilirken, yerlerine dışarıdan getirilen Araplar yerleştirildi.

Baas rejiminin devrildiği 2003 yılı sonrası yapılan anayasada, bu bölgelerde, Araplaştırma politikası öncesindeki demografisi göz önünde bulundurularak referanduma gidilmesi ve buraların Bağdat’a mı Erbil’e mi bağlanacağının halka sorulması kararlaştırıldı. Ancak Bağdat yönetimi 140’ıncı maddeyi uygulamaya yanaşmadı.

25 Eylül 2017’de gerçekleşen Kürdistan bağımsızlık referandumu sonucunda yüzde 92,73 'Evet' çıkmıştı. Referandum sandığı, Kerkük dahil Kürdistani bölgelerin tümünde kurulmuştu.