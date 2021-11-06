Politika

İran güçleri Bane’de Kürt kolberlere saldırdı

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Bane kentinde İran güçlerinin saldırısı sonucu 1 Kürt kolber hayatını kaybetti.
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kürdistan İran Doğu Kürdistan kolber

ERBİL (K24)

Doğu Kürdistan İnsan Hakları Örgütü’nün (Hengaw) raporuna göre, İran devlet güçleri Bane’nin sınır bölgesinde Kürt kolberlere saldırdı.

Söz konusu saldırı sonucu Bane nüfusuna kayıtlı 28 yaşındaki Muhammed Xudayi adlı Kürt kolberin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Vücuduna dört kurşun isabet eden Xudayi’nin kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Hastanesi’nde vefat ettiği belirtildi.

İran rejimi, Kürdistan Bölgesi ile Doğu Kürdistan sınırında kolberlerin geçişine resmi olarak izin vermediği için maddi durumları kötü olan binlerce Kürt, ölüm tehlikesine rağmen kolberlik yapmak zorunda kalıyor.

Bununla birlikte her yıl onlarca kolber (sırtında yük taşıyarak sınır ticareti yapan kişiler) İran güçlerinin hedefi oluyor.

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