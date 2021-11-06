Iraklı bir vatandaş: Her Iraklı Kürdistan Bölgesi’ne gitmek istiyor

BAĞDAT (K24)

Dün akşam Bağdat’ta çıkan olaylar nedeniyle korunaklı Yeşil Bölge’nin çevresine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Göstericiler ise Yeşil Bölge’ye açılan Bağdat Cumhuriyet Köprüsü yakınlarında toplanmaya başladı.

K24 Bağdat muhabiri, Halis bölgesinde gösterilerin devam ettiğini, saat 14.00’te de öldürülen göstericiler için yas töreninin düzenleneceğini bildirdi.

Vatandaşlar, seçim sonucundan memnun olmayan ve 10 Ekim’deki seçimde parlamentoda sandalye kaybeden partilerin, halkı gösterilere teşvik ettiğini söylüyor.

Gösterilere katılanların büyük bölümünü Şii milis grubu Haşdi Şabi yanlıları oluşturuyor.

K24’e konuşan bir Bağdat sakini, seçimde kaybeden kesimlerin, ülke için herhangi bir projesi olmayan taraflar olduğunu belirterek, “Yaptıkları şuna benziyor: Ya oyunu ben oynarım ya da oyun sahasını bozarım” dedi.

Başkan Barzani liderliğindeki KDP’nin büyük bir başarı elde ettiğini belirten Iraklı vatandaş, bunun da Kürdistan Bölgesi’ndeki kalkınma, gelişme ve hizmetin sonucu olduğunu söyledi:

“Erbil’e, Duhok’a bakın. Çok büyük hizmetler ve imar projeleri hayata geçirilmiş bu yüzden halk, hizmet eden kişileri seçiyor. Her Iraklı, Kürdistan Bölgesi’ne gitmek istiyor.”

Bağdat’ta ulusal çerçevede hareket etmeyen ve halkın yararına olan projeler yapmayan kişilerin yenildiğini belirten Bağdat sakini, “Halk bu yüzden onları cezalandırdı” diye ekledi.

Irak Başbakanlığı koltuğunun Kürdistan Demokrat Partisi’ne (KDP) verilmesi temennisinde bulunan vatandaş, “Bu şekilde Kürdistan Bölgesi’ndeki imar, Irak’ın diğer bölgelerine de ulaşır” diye konuştu.