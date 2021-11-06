Politika

Başbakan Mesrur Barzani: İsmail Beşikçi’nin duruşu takdire şayan

Başbakan Mesrur Barzani, sosyolog ve yazar İsmail Beşikçi’yle görüştü.
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kürdistan Mesrur Barzani İsmail Beşikçi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil’de bulunan sosyolog ve yazar İsmail Beşikçi’yle bir araya geldi.

Görüşmede Beşikçi’nin Kürdistan ve Kürt milletinin meşru davası için verdiği mücadeleden övgüyle söz eden Başbakan, Beşikçi’nin duruşu ve eserlerinin, Kürt milletinin ve ezilen halkların haklarını akademi ve bilim düzeyinde savunmasının takdire şayan olduğunu belirtti.

Başbakan’a desteğinden dolayı teşekkür eden Beşikçi de ulusal sorunlar ve Kürt sorununun çözümünde eğitimin önemine vurgu yaptı.

Beşikçi ayrıca, Kürt sorununun bölgede adil ve barışıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini söyledi.

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