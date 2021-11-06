Politika

Peşmerge ve Irak ordusundan ortak operasyon

Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu, Ninova vilayeti sınırlarında DAİŞ’e yönelik ortak operasyon gerçekleştirdi.
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kürdistan DAİŞ Peşmerge Bakanlığı Irak ordusu operasyon

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre Peşmerge 6’ncı Cephe güçleri ile Ninova Operasyonlar Komutanlığı bugün Ninova vilayeti sınırlarında ortak bir operasyon düzenledi.

Irak Hava Kuvvetleri ile Uluslararası Koalisyon’un hava desteğiyle Kuşaf bölgesinde teröristlerin temizlenmesi ve bölgenin izlenmesi amacıyla operasyonun düzenlendiğin kaydedildi.

Söz konusu bölge, Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki sınırı oluşturuyor.

Son dönemlerde DAİŞ’in Peşmerge Güçleri ile Irak ordusuna yönelik saldırıları artmış durumda.

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