Erdoğan Mardin'de konuştu: Kürt kardeşlerimizi ihmal etmedik

MARDİN (K24)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, “Burada benim Kürt kardeşlerim var. Bu Kürt kardeşlerimizi biz ihmal edemezdik ve etmedik. Onlara da bu eserleri kazandırdık. Bölgedeki yolları da daha yüksek standartlı bir şekilde yeniden yaptık. Projenin maliye toplamda 20 milyar lirayı bulmuştur” dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz AK Parti'yiz. Türk’ü ile Kürt’ü ile Arap’ı ile bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz. 2023’ün 14 Haziran’ına bir olarak, diri olarak, kardeş olarak girecek ve inşallah bu bölgelerde zaferle çıkacağız.”

HDP VE CHP’YE YÜKLENDİ

“Ilısu’nun kültürel ve sosyal gelişimi sağlayacak tarafı da bulunmaktadır. Tüm tarihi ve kültürel varlıkları özenle koruyarak gelecek nesillere miras bıraktık. Bay Kemal bunlar lafla olmuyor” diyen Erdoğan, CHP ve HDP’ye eleştirilerde bulundu:

“Lafla peynir gemisi yürümüyor. Ayrıca kısmen taşınan ve yerinde koruma altına alınan eserler de mevcut. Ey PKK’nın yan kolu HDP sizler böyle şeyler yapabilir misiniz? Biz sizlere aşığız aşık. Bu kapsamda 875 konutu tamamlayarak hak sahiplerine verdik.”

"SU BU YÜZYILIN EN ÖNEMLİ STRATEJİK KAYNAĞIDIR"

Barajın su depolama kapasitesinin yaklaşık 11 milyar metreküpü olduğunu belirten Erdoğan, “1200 megavatlık gücüyle ülkemize yıllık 3 milyar liralık katkı sağlayacaktır. Bizim medeniyetimizde su hayattır. Enerji de günümüzün bir diğer vazgeçilmez hayat kaynağıdır” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Değerli kardeşlerim dünyanın ve ülkemizin giderek artan kuraklık tehdidi ile karşı karşıya bulunduğu şu günde böyle bir eseri hizmete almamızın çok daha anlamlı olduğuna inanıyorum. Ülkemizi korumak için tüm potansiyelimizi korumak durumundayız. Su kaynaklarımızın tek bir damlasının israfına tahammülüz yoktur. Su bu yüzyılın en önemli, en stratejik kaynağıdır.

İklim değişikliği kuraklık ve artan nüfus ile birlikte su kaynakları üzerindeki baskı giderek artmaktadır. Üstelik iklim değişikliği ile bağlantılı kuraklık, sel, orman yangını gibi afetler giderek sıklaşmaktadır. Mevcut su kaynaklarının yüzde 70’ten fazlası tarımda yani gıda üretiminde kullanılıyor. Bu durum su konusundaki her olumsuzluğun gıda üretimine de yansıması anlamına geliyor. Bilindiği gibi Türkiye su zengini bir ülke değildir. Su stresi çeken ülkeler grubundayız.”