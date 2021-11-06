Araştırma: Süper zenginler iklime 30 kat fazla zarar veriyor

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Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İskoçya’nın Glasgow şehrinde süren 2021 BM İklim Değişikliği Zirvesi’nde iklim krizinin etkilerine ilişkim raporunu açıkladı.

Yayımlanan raporda, 2030’da en yoksul yüzde 50’nin karbon ayak izlerinin Paris Anlaşması'nın 1,5 derece hedefine uygun seviyenin oldukça altında kalacağı ancak dünyadaki en zengin yüzde 1'lik kesimin ayak izlerinin ise uygun seviyeden 30 kat daha fazla olabileceği belirtildi.

Oxfam’ın, Avrupa Çevre Politikası Enstitüsü (IEEP) ve Stockholm Çevre Enstitüsü (SEI) tarafından yürütülen araştırmaya dayalı olarak yaptığı çalışmada, 2030’da dünyadaki insanların en zengin yüzde 1’inin karbon ayak izlerinin, Paris Anlaşması’nın 1,5 derece hedefine uygun seviyeden 30 kat daha fazla olacağı tahmin edildi.

Hükümetlerin taahhütlerinin dünyadaki daha zengin ve daha fakir insanların karbon ayak izlerini nasıl etkileyeceğinin tahmin edildiği çalışmada dünya nüfusu ve gelir grupları tek bir ülke gibi ele alındı.

Raporda 2030 yılına kadar yapılan tahminde, “Küresel nüfusun en yoksul yarısı, 2030'da hala 1,5 dereceye uyumlu seviyenin çok altında emisyon salacak” ifadeleri yer alırken “İnsanların en zengin yüzde 1'i ve yüzde 10'u bu seviyeyi sırasıyla 30 kat ve 9 kat aşacak. En zengin yüzde 1'lik kesimden bir kişinin bu seviyeye ulaşmak için emisyonlarını bugüne kıyasla yüzde 97 civarında azaltması gerekiyor” denildi.

“FECİ SONUÇLARI OLACAKTIR”

Hükümetlerin mevcut salınımları azaltmaya yönelik planlarının, ihtiyaç duyulanın çok gerisinde kaldığı ifade edilen çalışmada, en zenginlerin oluşturduğu yüzde 1’lik kısım 2030 yılına kadar küresel emisyonların yüzde 16’sından sorumlu olmasının beklendiğinin tahmin edildiği bildirildi.

Raporda iklim krizinin etkileri ile ilgili açıklamalarda bulunan Oxfam’da İklim Politikası Lideri Nafkote Dabi, “Azınlık elit bir kesim, (atmosferi) kirletmek için serbest geçiş hakkına sahip görünüyor. Onların büyük miktardaki emisyonları, dünya çapında aşırı hava koşullarını tetikliyor ve küresel ısınmayı sınırlamada uluslararası hedefi tehlikeye atıyor” dedi.

“Yalnızca en zengin yüzde 10’un emisyonları, bizi önümüzdeki 9 yıl içinde kararlaştırılan sınırın ötesine götürebilir” diyen Dabi, “Bu, halihazırda ölümsüz fırtınalar, açlık ve yoksullukla karşı karşıya olan dünyadaki en savunmasız insanlardan bazıları için feci sonuçlara yol açacaktır” ifadelerini kullandı.