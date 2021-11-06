Afganistan’da 4 kadın öldürüldü

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AFP’nin aktardığına göre, Taliban hükümetinin İçişleri Bakanlığı sözcüsü Kari Said Husti yaptığı açıklamada, Beşinci Polis Bölgesi’nde bir evde, 4 kadın cesedi bulunmasının ardından iki zanlının tutuklandığını belirtti.

Kari Husti “Tutuklanan iki kişi, yapılan ilk sorgularında kadınları eve davet ettiklerini itiraf etti. Konuyla ilgili soruşturma yürütülüyor, dosya mahkemeye sevk edildi” ifadelerini kullandı.

Sözcü, kurbanların kimliğini açıklamadı ancak Mezar-ı Şerif’ten bir kaynağın yaptığı açıklamada, ölen kadınlar arasından birinin kadın hakları aktivisti olduğu ifade edildi.

BBC Farsça kanalının aktardığına göre, sivil toplumdan bazı kaynaklar 4 kadının, Mezar-ı Şerif havalimanından ülkeden ayrılmak isteyen arkadaşlar olduğunu söyledi.

İnsan hakları grubunda yer alan ve adını açıklamak istemeyen bir kaynak, yaptığı açıklamada söz konusu kadınların bir tahliye uçuşuna katılmaları için davet olduğunu düşündükleri telefon aldıklarını ve bir arabayla götürüldüklerini, ancak daha sonra cesetlerinin bulunduğunu söyledi.

Taliban, ABD destekli önceki hükümete karşı verdiği 20 yıllık savaşın ardından Ağustos ayında Afganistan'da yönetimi ele geçirdi.

Taliban’ın eski yönetiminde kadınlar kamusal yaşamdan dışlanmıştı. Bu nedenle hareketin iktidara yeniden dönmesinden bu yana, birçok insan hakları aktivisti ülkeden ayrıldı.

Kabil’de kalan bazı kadınlar, haklarına saygı gösterilmesi ve genç kızların devlet okullarına kaydolmalarına izin verilmesi çağrısında bulunmak amacıyla Kabil’de protestolar düzenledi.

Taliban bazı protestoları dağıtırken, izinsiz gösterileri haber yapan gazeteciler tutuklanmakla tehdit edildi. Bununla birlikte Taliban liderleri, savaşçılarının protestocuları öldürme yetkisine sahip olmadığı konusunda ısrar ediyor ve böyle bir suç işleyenlerin cezalandıracağı taahhüdünde bulunmaya devam ediyor.