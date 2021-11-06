Politika

İran: Petrolü kaçak satıyor ve parasını gizlice getiriyoruz

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Rızayi, ABD yaptırımları nedeniyle petrolü kaçak yollarla sattıklarını ve karşılığında aldıkları parayı da ülkeye gizlice getirdiklerini söyledi.
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İran İran kaçak petrol satışı açıklama

HABER MERKEZİ

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Ekonomi İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Muhsin Rızayi, ABD yaptırımlarını aşma yollarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Muhsin Rızayi, “ABD yönetiminin 3 yıldır yasal gerekçe olmadan İran'ı ekonomik ablukaya aldığını” savundu.

Rızayi "Petrolümüzü kaçak satıyoruz ve karşılığında elde ettiğimiz doları kurun yükselmemesi için ülkeye gizli bir şekilde getirmek zorunda kalıyoruz" dedi.

İçerideki yaptırımların dışarıdaki yaptırımlardan daha tehlikeli olduğunu belirten Rızayi, müteşebbislerin ve gençlerin önünü kapatan engelleri kaldırmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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