Erdoğan’dan çözüm süreci açıklaması

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Türkiye Cumhurbaşkanı Başkanı Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

“Batman’ı bu yatırımdan mahrum bırakmak için hem içerde hem dışarda kirli kampanyalar yürütüldü” diyen Erdoğan, “Elbette sadece Ilısu ile yetinmiyoruz. Bugün burada yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının OSB’deki fabrikaların da resmi açılışlarını yapıyoruz. Biz sizin için varız” ifadelerini kullandı.

Asırlık sorunları çözecek adımlar attıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle deavm etti:

“Bölgeyi ve şehrimizi her alanda en gelişmiş altyapı yatırımları ile buluştururken vesayetle yürüttüğümüz mücadeleyle mesafe kat ettikçe hak ve özgürlük alanlarını da genişlettik. Batı bize ne diyordu? Bunlar sessiz devrim yaptı... Böyle ifade ettiler. Kürtçe konuşmanın, türkü söylemenin, okumanın, yazmanın suç olmaktan çıkartılması başta olmak üzere asırlık tüm sorunları çözecek adımları biz attık biz! Anayasadan kanunlara kadar tüm mevzuatı, tüm uygulamaları, anlayışları hak ve adalet temelli bir dönüşüme tabi tuttuk. Ülke genelindeki bürokratik oligarşiyi kırdığımız gibi, terör örgütünün buradaki insanlarımız üzerinde kanla ve zulümle kırdığı vesayeti de paramparça ettik. Hem altyapı hem demokrasi bakımından ülkemizini 81 vilayetini eşit hale getirdik. “

Çözüm sürecine de değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Biz ülkemizi büyüttükçe, milletimizin birliğini güçlendirdikçe birileri bundan rahatsız oldu. Buna rağmen biz yolumuza devam ettik. Çözüm süreci diye, akıllarda kalan son bir hamleyle Türkiye'yi terör örgütünün tasallutundan tamamen kurtaracak bir adım daha attık. Amacımız artık bu meseleyi ülkenin gündeminden ebediyen çıkartıp, tüm enerji ve vaktimizi asıl hedeflerimize yöneltmeyi sağlamaktı. Her türlü riski göze alarak, her türlü tenkidi göğüsleyerek başlattığımız bu samimi süreç, terör örgütünün silahı ve kan dökmeyi seçmesi sebebiyle sonuçsuz kaldı. Kısa süre önce bölücü örgütün ele başları tarafından yapılan itiraflar bu gerçeği açıkça ortaya koyuyor. Bizzat terör örgütü yöneticileri Avrupa'daki kimi çevreler başta olmak üzere dışarıdan kendilerine çözümü reddetmeleri, çatışmayı yeniden başlatmaları konusunda yoğun baskılar yapıldığını söylüyor. Terör örgütü hiçbir gerekçesi kalmadığı halde ısrarla şiddeti seçen tavrıyla bu topraklarla, bu insanlarla bağı olmadığını ispatlamıştır. Parayı verenin dilediği şekilde saldırttığı bu örgüt en çok benim Kürt kardeşlerimin kanını döktü, en büyük bedeli Kürt kardeşlerimize ödetti.”