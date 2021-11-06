ABD'de salgın: Ölü sayısı 754 bine yaklaştı

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Johns Hopkins Üniversitesi’nin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 101 bin 375 artışla 46 milyon 437 bin 319'a çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 2 bin 378 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam ölü sayısı 753 bin 937’ye ulaştı.

California 4 milyon 957 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 257 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 701 binden fazla vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 72 bin 489 ile ilk sırada bulunuyor, bu rakam Texas'ta 71 bini, Florida'da 60 bini geçti.

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 78,5'ine en az bir doz, yüzde 68,2’sine ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 11,5’ine ise takviye dozu yapıldı.

Ülkede 222,9 milyondan fazla kişiye ilk doz, 193,4 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 22,2 milyondan fazla kişiye ise takviye dozu aşı yapıldı.