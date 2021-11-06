Bağdat’ta tansiyon yüksek: Yeşil Bölge giriş çıkışlara kapatıldı

ERBİL (K24)

Irak’ta seçim sonuçlarını kabul etmeyen taraflar, Bağdat’ta protestolar düzenlemeye devam ediyor.

Irak medyasında yer alan haberlere göre Haşdi Şabi bünyesinde yer alan Asaib Ehl'ul Hak grubunun taraftarlarının gösteri yapma ve saldırı planları nedeniyle Yeşil Bölge’ye giriş çıkışlar yasaklandı.

Bu arada Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin Bağdat’ı savunmak için ortak bir güç oluşturma talimatı verdiği bildirildi.

Dün Haşdi Şabi taraftarları ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbede 1 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Başbakan Mustafa Kazimi bazı göstericilerle bir araya gelerek, göstericilerin taleplerini dinlemişti.

Irak Başbakanı, göstericilere sakin olmaları çağrısında bulunmuştu.

Irak makamlarının paylaştığı bilgilere göre yaşanan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti, 346 kişi yaralandı.

10 Ekim'de yapılan genel seçimlerde İran'a yakın Fetih Koalisyonu 14 sandalyede kalınca Şii gruplar seçim sonuçlarına itiraz etti.

Fetih grubu, bazı Şii milisler ve destekçileri, günlerdir Yeşil Bölge önünde oturma eylemi düzenliyor.