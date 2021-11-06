Politika

Peşmerge Bakanlığı: Ortak operasyon başarıyla tamamlandı

Peşmerge Bakanlığı, Ninova vilayeti sınırlarında Peşmerge Güçleri ile Irak ordusunun DAİŞ’e yönelik düzenlediği ortak operasyonun başarıyla tamamlandığını açıkladı.
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kürdistan Peşmerge Bakanlığı Irak ortak operasyon Ninova

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Peşmerge 6’ncı Cephe güçleri ile Ninova Operasyonlar Komutanlığı’nın bugün Ninova vilayeti sınırlarında düzenlediği ortak operasyon başarıyla tamamlandı” denildi.

Fransa’nın Irak’taki güçlerinin de operasyona katıldığı belirtilen açıklamada, DAİŞ’e ait sığınak ve dinlenme sahası olarak kullanılan barınakların imha edildiği ifade edildi.

Operasyona Irak ve Uluslararası Koalisyon’un hava kuvvetlerinin de destek verdiği belirtildi.

Taraflar arasında ortak harekat merkezleri kurma kararının alınmasından sonra bu bölgede yapılan ilk ortak operasyon olduğu vurgulanan açıklamada, taraflar arasında görüşmelerin devam edildiği kaydedildi.

Peşmerge 6’ncı Cephe güçleri ile Ninova Operasyonlar Komutanlığı bugün Ninova vilayeti sınırlarında ortak bir operasyon düzenlemişti.

Söz konusu bölge, Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki sınırı oluşturuyor.

Son dönemlerde DAİŞ’in Peşmerge Güçleri ile Irak ordusuna yönelik saldırıları artmış durumda.

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