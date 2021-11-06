‘Kürdistan’ paylaşımı yapan akademisyen tutuklandı

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Dün gözaltına alınan Elazığ Fırat Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü araştırma görevlisi Hifzullah Kutum tutuklandı.

Dünden beri gözaltında tutulan Kutum, bugün akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

K24’e konuşan avukatı Mehmet Emin Aktar, Kutum’un 'örgüt propagandası' suçlamasıyla tutuklandığını ifade ederek, “Müvekkilim bugün akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemede 'örgüt propagandası' suçlamasıyla tutuklandı. Bu hukuksuzluğa itirazda bulunacağız” dedi.

NE OLMUŞTU?

Hifzullah Kutum Twitter hesabından, “Şoreşa Îlonê hemû Kurdan pîroz be, Bijî Kurdistan” (Eylül Devrimi tüm Kürtlere kutlu olsun. Yaşasın Kürdistan) paylaşımı yaptığı gerekçesiyle, daha önce Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kendisine soruşturma cezası verilmişti.

Kutum, kendisi hakkında açılan soruşturma cezasına itiraz etmiş, bu durum Dekan Vekili Prof. Dr. Kenan Peker tarafından reddedilmişti.

Yaptığı paylaşımlar nedeniyle savunması istenen Kutum’a, paylaşımı ne amaçla yaptığı ve görselde yer alan ifadenin “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin toprak bütünlüğüne ve sınır güvenliğine yönelik bir tehdit/kasıt içerip içermediği” soruldu.

Kutum savunmasında, “Türkiye Cumhuriyeti ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasında gerçekleşen resmi temaslarda, görselde yer alan Kürdistan ifadesinin ve bayrağının kullanıldığını” söyledi.

Kutum ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkan Mesud Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani’yle olan resmi temaslardaki verilen karelerde yer alan Kürdistan ifadesi ve Kürdistan bayrağının kullanıldığını belirtti.