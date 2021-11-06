Bayern Münih seriye bağladı

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Bundesliga'nın 11’inci haftasında Bayern Münih ile Freiburg kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 30’uncu dakikada Leon Goretzka ve 75’inci dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Freiburg'un tek golü ise 90+2’nci dakikada Janik Haberer'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih galibiyet serisini 4 maça çıkardı ve 28 puana yükselerek haftayı lider kapatmayı garantiledi. Freiburg ise ligdeki ilk yenilgisini aldı ve 22 puanda kaldı.

Ligin 12’nci haftasında Bayern Münih deplasmanda Augsburg'a konuk olacak. Freiburg ise Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.