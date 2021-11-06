Türkiye’de salgın nedeniyle 203 can kaybı daha

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 203 kişi yaşamını yitirdi, 27 bin 474 vaka tespit edildi.

Bir günde toplam 358 bin 326 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 30 bin 584 olarak kaydedildi.

Açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,19 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,59 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 117 milyon 311 bin 720 'e yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya Muğla, Kırklareli Osmaniye, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA URFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 54,1 ile en az aşılamanın gerçekleştirildiği Urfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

"Hedeflediğimiz aşı başarısına ulaşabilmiş değiliz. Aşı kararsızlığı bunun önemli nedenleri arasında. İlk dozu olmayanlar ve ikinci dozu erteleyenler konuyu sürüncemede bırakmayıp, ciddiyetle ele almalı. Bilgi kaynağımız bilim insanları, yüzde 79'un kararıysa hepimize örnek olmalı.”