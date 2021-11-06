Politika

Arap Koalisyonu: 157 milis öldürüldü

Yemen’de İran destekli Husi milislerine yönelik operasyonlarda 157 milisin öldürüldüğü bildirildi.
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ortadoğu Yemen Husiler operasyon

HABER MERKEZİ

Yemen'de hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu, bugün Husi milislerine ait 14 askeri aracıb imha edildiğini ve 157'den fazla milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Koalisyon, son 24 saat içinde El-Beyda, El-Cevf ve Sirvah cephelerinde 32 operasyon gerçekleştirerek Husilere ait çok sayıda aracı hedef aldığını açıkladı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda bulunuyor.

 

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