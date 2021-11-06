Spor

Ansu Fati çıktı, Barcelona dağıldı

Barcelona, Celta Vigo deplasmanında 3-0'lık üstünlüğü koruyamadı ve maç 3-3 bitti.
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avrupa Barcelona Celta Vigo La Liga

HABER MERKEZİ

La Liga'da zor günler geçiren Barcelona, Celta Vigo'nun konuğu oldu.

Henüz 5’inci dakikada Ansu Fati ile 1-0 öne geçen Barça, 18’inci dakikada Sergio Busquets ile farkı ikiye çıkardı. 34’üncü dakikada ise bu kez Memphis Depay sahne aldı ve maç 3-0 oldu.

Karşılaşmanın 40’ncı dakikasında Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati sakatlık geçirdi. İlk yarıyı tamamlayan Fati ikinci yarının başında oyundan alındı.

52’nci dakikada Iago Aspas ile farkı ikiye indiren Celta Vigo erken gelen golün ardından umutlandı.

74’üncü dakikada bu kez Nolito'nun golü geldi ve maç 3-2 oldu.

Kalan dakikalarda üçüncü gol için baskıyı kuran Celta Vigo aradığı golü 90+6'da buldu. Iago Aspas takımına bir puanı getiren golü kaydetti ve maç 3-3 sona erdi.

Barcelona bu beraberlikle puanını 17'ye yükseltti. Lider Sociedad'ın 25 puanı bulunuyor. Barcelona'nın zirveyle arasındaki puan farkı 8’inci.Öte yandan Katalan devi topladığı puanlarla 9’uncu sırada yer alıyor.

Celta Vigo ise bu beraberlikle 12 puana yükseldi.

 

 

 

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