Politika

ABD’den Kazimi’ye destek: Bu bir terör saldırısıdır

ABD Dışişleri Bakanlığı, evine SİHA saldırısı düzenlenen Irak Başbakanı Kazimi’ye destek açıklamasında bulundu.
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Irak Mustafa Kazimi ABD Dışişleri Bakanlığı

ERBİL (K24)

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin evine yönelik silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonrası durumun yakından takip edildiği bildirildi.

Kazimi’nin zarar görmemiş olmasından memnun olunduğu belirtilen açıklamada, “Bu bir terör saldırısıdır ve bu terör saldırısını en sert şekilde kınıyoruz” denildi.

Açıklamada, ABD’nin Irak güvenlik güçleriyle yakından çalıştığı ifade edilerek, “Bu saldırı Irak’ın kalbine yapılmıştır” nitelemesinde bulunuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırının araştırılacağını belirterek, Irak’la ortaklık mesajı verdi: “ABD Irak halkı ve hükümetinin yanındadır.”

Gece saatlerinde Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin Bağdat’taki Yeşil Bölge’de bulunan evine SİHA saldırısı düzenlenirken, Kazimi ve ailesi saldırıdan yara almadan kurtuldu.

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