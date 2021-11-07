Neçirvan Barzani’den Kazimi’ye yönelik suikast girişimine kınama

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin konutuna düzenlenen silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısını kınadı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, “Bugün şafak vakti Başbakan Mustafa Kazimi’nin Bağdat'taki konutunu hedef alan drone ile gerçekleştirilen, başarısız suikast girişimini kınıyor ve reddediyorum. Selamette olmasından dolayı Allah'a hamdolsun” dedi.

“Bu terör eylemi, ülkede güvenlik ve istikrarı tehdit eden tehlikeli bir gelişmedir ve korkunç sonuçlarla uyarıyor” diyen Neçirvan Barzani, herkesi kendini tutmaya ve sükunete davet ettiğini belirtti.

Öte yandan, Irak Başbakanı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ben iyiyim, ailemin yanındayım. Herkesi sakin olmaya ve serinkanlı kalmaya davet ediyorum” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı sert bir dille kınadı.