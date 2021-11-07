Sadr’dan Kazimi’nin hedef alınması sert tepki: Kaosa dönüştür

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Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin hedef alınmasının Irak’ın hedef alınması olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin konutuna silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırının, kaos ortamına dönüş olduğunu belirtti.

“Ülkenin bilinen bir kişisinin hedef alınması, Irak’ın, Irak halkı ve ülke istikrarının açık bir şekilde hedef alınmasıdır” diyen Sadr, “Bu eylem ülkenin uluslararası güçlerin kontrolüne girmesi için kaos ortamına dönüştür” ifadelerini kullandı.

Irak’taki şiddetin ülke için tehlike olduğuna işaret eden Sadr, bu şiddetin ülke işlerine müdahaleye zemin hazırlayacağını ifade etti.

Ordu ve güvenlik güçlerinin ülkenin kontrolü sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini kaydeden Sadr, Irak’ın güçlü bir şekilde dönmesi için bunun gerekliliğine vurgu yaptı.

Öte yandan, Irak Başbakanı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ben iyiyim, ailemin yanındayım. Herkesi sakin olmaya ve serinkanlı kalmaya davet ediyorum” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı sert bir dille kınadı.