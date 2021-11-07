Gelecek Partisi Genel Sekreteri: Kutum’un tutuklanması Kürt fobisinin göstergesidir

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Gelecek Partisi Genel Sekreteri Cemalettin Kani Torun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyadan Kürdistan paylaşımı yaptığı için görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Fırat Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Araştırma Görevlisi Hifzullah Kutum’a yönelik tavrı sert bir dille eleştirdi.

Torun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kürdistan paylaşımı yaptığı için akademisyen @hifzullah_kutum’un tutuklanması, akademik özgürlüğün düştüğü halin ve Kürt fobisinin akıl dışı bir duruma savrulduğunun göstergesidir. İfade özgürlüğü demokrasinin en temel kuralıdır biline.”

Kürdistan paylaşımı yaptığı için akademisyen @hifzullah_kutum un tutuklanması, akademik özgürlüğün düştüğü halin ve Kürt fobisinin akıl dışı bir duruma savrulduğunun göstergesidir. İfade özgürlüğü demokrasinin en temel kuralıdır biline. — Dr. C. Kani Torun (@torunkani) November 6, 2021

Hifzullah Kutum Twitter hesabından, “Şoreşa Îlonê hemû Kurdan pîroz be, Bijî Kurdistan” (Eylül Devrimi tüm Kürtlere kutlu olsun. Yaşasın Kürdistan) paylaşımı yaptığı gerekçesiyle, önce görevden uzaklaştırıldı, ardından tutuklandı.