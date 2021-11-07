Politika

Gelecek Partisi Genel Sekreteri: Kutum’un tutuklanması Kürt fobisinin göstergesidir

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, Kürdistan paylaşımı gerekçe gösterilerek tutuklanan akademisyen Hifzullah Kutum’a destek verdi.
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Kani Torun
Kani Torun
türkiye Gelecek Partisi Hifzullah Kutum Kani Torun

HABER MERKEZİ

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Cemalettin Kani Torun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyadan Kürdistan paylaşımı yaptığı için görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Fırat Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Araştırma Görevlisi Hifzullah Kutum’a yönelik tavrı sert bir dille eleştirdi.

Torun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kürdistan paylaşımı yaptığı için akademisyen @hifzullah_kutum’un tutuklanması, akademik özgürlüğün düştüğü halin ve Kürt fobisinin akıl dışı bir duruma savrulduğunun göstergesidir. İfade özgürlüğü demokrasinin en temel kuralıdır biline.”

Hifzullah Kutum Twitter hesabından, “Şoreşa Îlonê hemû Kurdan pîroz be, Bijî Kurdistan” (Eylül Devrimi tüm Kürtlere kutlu olsun. Yaşasın Kürdistan) paylaşımı yaptığı gerekçesiyle, önce görevden uzaklaştırıldı, ardından tutuklandı.

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