Politika

Irak Silahlı Kuvvetler Sözcüsü: Saldırılara cevap verme gücüne sahibiz

Irak Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Resul, Yeşil Bölge’nin güvenlik durumunun sakin olduğunu belirtti.
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Tümgeneral Yahya Resul
Tümgeneral Yahya Resul
Irak Tümgeneral Yahya Resul Mustafa Kazimi Yeşil Bölge Bağdat

HABER MERKEZİ

Irak Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, tüm saldırılara karşılık verme gücüne sahip olduklarını söyledi.

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’ye yönelik suikast girişiminin ardından açıklama yapan Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Resul, Yeşil Bölge’nin güvenlik durumunun sakin olduğunu belirtti.

Güvenlik güçleri ve istihbarat mensuplarının Kazimi’nin evine saldırıyla ilgili delil topladıklarını kaydeden Resul, güvenlik güçlerinin sıkı önlemler aldığını ifade etti.

Droneların Kazimi’nin evine gönderildiği bölgede de inceleme yapıldığını vurgulayan Resul, Irak’ta yönelik tehdit oluşturacak her saldırıya yanıt vereceklerini bildirdi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı’ndan yapılan açıklamada, Kazimi’nin Bağdat Yeşil Bölge’deki evinin "silahlı drone" ile saldırıya uğradığı kaydedilerek Başbakan'ın yara almadan saldırıdan kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarılmıştı.

 

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