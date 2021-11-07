Başbakan Mesrur Barzani: Kazimi’ye yönelik terörist girişimi kınıyoruz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’ye yönelik SİHA’lı suikast girişimine değinerek, “Bu terörist girişimi en şiddetli şekilde kınıyoruz” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil’in Kori köyünde 18 derslikli okulun temel atma törenine katıldı.

Törende bir konuşma yapan Başbakan Mesrur Barzani, “Sel sonrası burayı ziyarete geldiğimde, buradaki bir çocuğa ‘Bir ihtiyacın var mı’ diye sordum. Çocuk, ‘Okulumuz yok, bizim için bir şey yapmak istiyorsanız bir okul yapın’ dedi. Biz de sözümüzü tutmaya geldik” dedi.

Söz konusu felaketin ardından köyde bir okul yapılması için Erbil Valisi ve ilgili kişileri görevlendirdiğini kaydeden Başbakan, okulun özel bir şirket tarafından inşa edileceğini belirtti.

Özel sektör ve vatandaşlarla tek bir dertlerinin olduğunu, bunun da ulus derdi ve Kürdistan Bölgesi’nin gelişimi ve imarı derdi olduğunu kaydeden Başbakan, önümüzdeki günlerde açılacak bir okula vefat eden Erbil Valisi Ferset Sofi’nin adının verileceğini bildirdi.

3 bin haneli Kori köyü, geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinden etkilenmişti.

KAZİMİ’YE SUİKAST GİRİŞİMİ

Gece saatlerinde silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’ye yönelik suikast girişimine değinen Başbakan, “Bu terörist girişimi en şiddetli şekilde kınıyoruz” dedi.

Başbakan, “Demokrasi ve istikrarın ülkeye yerleşmesi çerçevesinde Mustafa Kazimi’ye tüm desteğimizi vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

Covid-19’la mücadelede aşılanmanın önemine değinen Başbakan, “Şimdiye kadar aşı olmayanlar kendilerini ve yakınlarını korumak için aşı olun” dedi.

Başbakan, “Kürdistan hep mamur olsun” diyerek sözlerini bitirdi.