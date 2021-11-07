Başkan Barzani: Irak Başbakanı’na yönelik saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani yaptığı yazılı açıklamada, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin Bağdat’taki konutuna yönelik silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırıyı en sert şekilde kınadıklarını vurguladı.

Başkan Barzani, saldırıda yaralananlara acil şifalar dileğinde bulundu.

Irak’ın egemenlik ve istikrarına saygı duyulması gerektiğini belirten Başkan Barzani, “Tüm tarafların çabasıyla bu tür terör girişimlerinin tekrarlanmasının önüne geçilmelidir” ifadesini kullandı.

Gece saatlerinde Irak Başbakanı Kazimi’nin Bağdat’taki konutuna SİHA’yla suikast girişiminden bulunuldu. Kazimi ve ailesi saldırıdan yara almadan kurtulurken, evinde hasar oluştu, bazı korumaları ise yaralandı.