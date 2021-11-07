BM’den Kazimi’ye yönelik suikast girişimine sert kınama

HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI), Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’ye yönelik suikast girişimini en şiddetli şekilde kınadığını duyurdu.

UNAMI tarafından yapılan açıklamada, Kazimi’nin saldırıdan yara almadan kurtulmasının sevindirici olduğu verildi.

Terör, şiddet ve yasal olmayan eylemlerin Irak’ın istikrarını etkilemesine ve demokratik süreci baltalamasına izin verilmemesi gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, BM Irak Özel Temsilcisi’nin Kazimi’ye desteği belirtildi.

UNAMI’nin durumun normalleşmesi için Iraklı tüm tarafları sorumluluk üstlenmeye ve diyaloğa çağırdığının söylendiği açıklamada, ulusal çıkarların yükseltilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada, “Birleşmiş Milletler, tüm barış ve istikrarı isteyen Iraklılarla birlikte, onlar fazlasına layık” denildi.