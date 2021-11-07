AK Partili Kurt: Kutum’un paylaşımı ifade özgürlüğü kapsamında

DİYARBAKIR (K24)

K24’e konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve eski Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt, Fırat Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü araştırma görevlisi Hifzullah Kutum’un Kürdistan paylaşımı nedeniyle tutuklanmasını yanlış bulduğunu belirtti:

“Biz şiddete, teröre ve terör örgütlerinin propagandasına dönük olmayan her şeyin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu düşünüyoruz. Mahkemelerin bu kararıyla ilgili fikrimiz budur. Bunun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor. Kaldı ki Irak Kürdistanı'na yönelik yapılmış bir paylaşım, ben bazı şeyleri anlamaktan zorlanıyorum. Hifzullah Kutum PKK propagandası gerekçesiyle yargılanması yanlış bir şey. Aksine PKK’nin orda kan kusturduğu bir Kürdistan gerçeği var. Dolayısıyla ben bu kararı anlamış değilim. Ama tahmin ediyorum beraat ettirmek zorunda kalacaklar. Beraat etmek durumundadır zaten. Bu gereksiz bir tavır, beraatı kesin olan bir şeye bu tavrı anlamak da mümkün değil doğrusu.”

Görevden uzaklaştırma sürecinde Hifzullah Kutum’la görüştüğünü belirten Kurt şunları söyledi:

“Hifzullah Kutum tutuklanmadan önce soruşturma sürecinde kendisiyle görüştüm. Ben kendisine ‘Bugün Türkiye’nin algıları açısından bakacak olursak her doğruyu her yerde söylemek doğru mudur?’ dedim. Bu konuşmamız bir dost sohbeti gibiydi. O da nezaketimize teşekkür etti sağ olsun. Öyle zaman zaman bazı şeylerde istişare edelim, doğru anlaşılmak adına birbirimize ihtiyacımız olabilir diye ifade ettik.”

Kurt, geçtiğimiz haftalarda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde “Burası Kürdistan” diyen Cemil Taşkesen'in gözaltına alınmasına da tepki göstermişti.

NE OLMUŞTU?

Fırat Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü araştırma görevlisi Hifzullah Kutum, eylül ayında Twitter hesabından, ölümsüz lider Mele Mustafa Barzani öncülüğünde başlayan Büyük Eylül Devrimi’nin 60’ıncı yıldönümünde, “Şoreşa Îlonê hemû Kurdan pîroz be, Bijî Kurdistan” (Eylül Devrimi tüm Kürtlere kutlu olsun. Yaşasın Kürdistan) paylaşımı yaptığı gerekçesiyle, önce görevinden uzaklaştırıldı dün de ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla tutuklandı.