Politika

Başkan Barzani ile Kazimi’den telefon görüşmesi

Başkan Mesud Barzani ile Irak Başbakanı Mustafa Kazimi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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kürdistan Mesud Barzani Mustafa Kazimi Bağdat Yeşil Bölge

ERBİL (K24)

Irak Başbakanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Mesud Barzani ile Irak Başbakanı Mustafa Kazimi telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Dün gece Bağdat’ta gerçekleşen saldırının konuşulduğu görüşmede, saldırı kınanırken, Kazimi’nin evine ve Yeşil Bölge’ye yönelik saldırılar değerlendirildi.

Görüşmede Başkan Mesud Barzani, Kazimi’nin evine saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirip kınadığı ifade edildi.

Gece saatlerinde Irak Başbakanı Kazimi’nin Bağdat’taki konutuna SİHA’yla suikast girişiminden bulunuldu. Kazimi ve ailesi saldırıdan yara almadan kurtulurken, evinde hasar oluştu, bazı korumaları ise yaralandı.

 

 

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