Kazimi’nin evine 3 SİHA’yla saldırı düzenlendi

HABER MERKEZİ

Irak'ta yapılan genel seçimlerin ardından parlamentoda sandalye kaybeden İran destekli gruplarla yaşanan gerginlik sürerken Başbakan Mustafa Kazimi’nin konutu silahlı hava aracıyla (SİHA) hedef alındı.

Saldırı Bağdat'da İran destekli gruplarla hükümet güçleri arasında çıkan şiddet olaylarından 2 gün sonra gerçekleşti.

Daha önce 1 olduğu duyurulan insansız silahlı hava aracı sayısının 3 olduğu ortaya çıktı. Irak İçişleri Bakanlığı sözcüsü, saldırıda kullanılan 2 SİHA'nın güvenlik güçleri tarafından vurulduğunu ancak 3'üncünün engellenemediğini kaydetti.

Kazimi'nin zarar görmediği saldırıda korumalarından 6'sı yaralandı. Ayrıca başbakanlık konutu ile araçlarda maddi zarar oluştu.

Iraklı yetkililer, saldırısı sonrası ülkenin güvenlik durumuyla ilgili bir değişiklik olmadığını kaydetti.

Başbakanlık ofisi ise saldırı sonrası üst düzey güvenlik yetkilileri ile durum değerlendirmesi yapan Başbakan Kazimi'nin görüntülerini paylaştı.