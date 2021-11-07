Politika

25 DAİŞ üyesi Taliban'a teslim oldu

Taliban yönetimi, terör örgütü DAİŞ mensubu 25 kişinin teslim olmasının ardından şartlı olarak serbest bırakıldığını duyurdu.
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dünya Taliban DAİŞ Afganistan

HABER MERKEZİ

Taliban, 25 DAİŞ üyesinin kendilerine teslim olduğunu açıkladı.

Nangarhan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre söz konusu DAİŞ üyeleri daha sonra şartlı olarak serbest bırakıldı.

Yapılan açıklamada DAİŞ mensuplarının aynı faaliyetleri gerçekleştirmeyi planladığı takdirde asla affedilmeyeceği kaydedildi.

Diğer yandan 31 Ekim'de de Nangarhar vilayetinde DAİŞ mensubu 65 kişinin Kot ve Batkot ilçelerinde, aşiret büyüklerinin ara buluculuğuyla istihbarat birimlerine teslim olduğu açıklanmıştı.

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