25 DAİŞ üyesi Taliban'a teslim oldu

HABER MERKEZİ

Taliban, 25 DAİŞ üyesinin kendilerine teslim olduğunu açıkladı.

Nangarhan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre söz konusu DAİŞ üyeleri daha sonra şartlı olarak serbest bırakıldı.

Yapılan açıklamada DAİŞ mensuplarının aynı faaliyetleri gerçekleştirmeyi planladığı takdirde asla affedilmeyeceği kaydedildi.

Diğer yandan 31 Ekim'de de Nangarhar vilayetinde DAİŞ mensubu 65 kişinin Kot ve Batkot ilçelerinde, aşiret büyüklerinin ara buluculuğuyla istihbarat birimlerine teslim olduğu açıklanmıştı.